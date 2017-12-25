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Суд приостановил работу СПК «Путиловское» на 90 суток после обнаруженного туберкулеза

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Алапаевский городской суд привлек к административной ответственности СПК «Путиловское», где в ноябре у коров подтвердили туберкулез. Информация об этом размещена на сайте суда.



Заседание прошло 19 декабря 2017 года. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора в Свердловской области, допущенные нарушения создают реальную угрозу эпизоотической обстановке, в том числе здоровью людей.



В соответствии с частью 8.1 статьи 19.5 КоАП РФ, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности в части животноводства на срок 90 суток.



«Сельскохозяйственное предприятие имеет право на обращение в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения назначенного административного наказания, если будет установлено судом, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для его назначения», — комментируют в пресс-службе надзорного органа.



Вспышка туберкулеза среди коров в СХПК «Путиловский» была подтверждена в начале ноября 2017 года. Из-за заболевания на убой было отправлено 1,7 тыс. голов. 18 декабря 2017 года надзорные органы начали документарную проверку СХПК «Путиловский», ГБУСО «Алапаевская ветеринарная СББЖ». Правительство Свердловской области намерено выделить 42 млн руб. предприятиям и гражданам, стада которых ждет санитарный убой.

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