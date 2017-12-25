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В Свердловской области более 200 налоговых агентов имеют долги свыше 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. В Свердловской области на сегодняшний день насчитывается 207 злостных неплательщиков, имеющих долги по налогам свыше 500 тыс. руб. Их общая сумма налоговой задолженности составляет 248 млн руб., сообщает пресс-служба регионального УФНС.



Только за последние три месяца в ходе совместных рейдов несколько десятков недоимщиков оплатили задолженность свыше 10 млн руб.



Также налоговые органы арестовали свыше двух десятков транспортных средств, в том числе элитных иномарок. Всем неплательщикам ограничен выезд за рубеж, наложены аресты на счета в банках.

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