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В России работающих студентов могут освободить от страховых взносов
25 декабрь 2017 (13:34)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Минтруд РФ рассматривает возможность освобождения работающих студентов от страховых взносов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.
М. Топилин указал, что данная мера поможет стимулировать молодежную занятость.
«Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах. Будем над этим думать», — заявил министр.
В начале октября на регистрационном учете в службах занятости состояло 70,4 тыс. безработных россиян в возрасте от 16 до 24 лет. Средняя продолжительность безработицы граждан в возрасте до 29 лет достигала 4,9 месяца.
М. Топилин указал, что данная мера поможет стимулировать молодежную занятость.
«Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах. Будем над этим думать», — заявил министр.
В начале октября на регистрационном учете в службах занятости состояло 70,4 тыс. безработных россиян в возрасте от 16 до 24 лет. Средняя продолжительность безработицы граждан в возрасте до 29 лет достигала 4,9 месяца.
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