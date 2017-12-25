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СКБ-банк подписал три госконтракта с Новосибирской областью общей стоимостью 1,5 млрд рублей
25 декабрь 2017 (13:12)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. СКБ-банк подписал три государственных контракта с Новосибирской областью, по каждому из которых обязуется в срок от 3 до 4 лет предоставлять региону денежные средства в объеме 500 млн руб. в форме возобновляемых кредитных линий. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
По сообщениям Минфина Новосибирской области, контракты заключены по ставкам от 10,43% до 11,21% годовых. Кредитные ресурсы предполагается направлять на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при финансировании расходов бюджета, а также на погашение существующих долговых обязательств в соответствии с законом Новосибирской области об областном бюджете.
«Отрадно, что в кредитном портфеле банка есть заёмщик, рейтинг которого находится на уровне суверенного. Надеемся на развитие наших отношений с Новосибирской областью: реализацию зарплатных проектов, предоставление расчетных сервисов и так далее», — отметила заместитель председателя правления СКБ-банка Маргарита Бурбик.
Итоги публичных электронных аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению Новосибирской области кредитных ресурсов были подведены в мае 2017 года. Победителями аукционов были признаны кредитные организации, предложившие наименьшую процентную ставку за пользование кредитными ресурсами, в том числе СКБ-банк. Отметим, что с апреля 2015 года СКБ-банк уже является уполномоченным банком правительства Свердловской области и участвует в этом качестве в реализации значимых социально-экономических проектов и губернаторских программ на территории Среднего Урала.
По сообщениям Минфина Новосибирской области, контракты заключены по ставкам от 10,43% до 11,21% годовых. Кредитные ресурсы предполагается направлять на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при финансировании расходов бюджета, а также на погашение существующих долговых обязательств в соответствии с законом Новосибирской области об областном бюджете.
«Отрадно, что в кредитном портфеле банка есть заёмщик, рейтинг которого находится на уровне суверенного. Надеемся на развитие наших отношений с Новосибирской областью: реализацию зарплатных проектов, предоставление расчетных сервисов и так далее», — отметила заместитель председателя правления СКБ-банка Маргарита Бурбик.
Итоги публичных электронных аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению Новосибирской области кредитных ресурсов были подведены в мае 2017 года. Победителями аукционов были признаны кредитные организации, предложившие наименьшую процентную ставку за пользование кредитными ресурсами, в том числе СКБ-банк. Отметим, что с апреля 2015 года СКБ-банк уже является уполномоченным банком правительства Свердловской области и участвует в этом качестве в реализации значимых социально-экономических проектов и губернаторских программ на территории Среднего Урала.
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