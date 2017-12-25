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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Польмар»
25 декабрь 2017 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Польмар» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами.
С иском о банкротстве ООО «Польмар» в июне 2017 года обратился в суд индивидуальный предприниматель. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 44 млн 330 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами.
С иском о банкротстве ООО «Польмар» в июне 2017 года обратился в суд индивидуальный предприниматель. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 44 млн 330 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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