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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Польмар»

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Польмар» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами.



С иском о банкротстве ООО «Польмар» в июне 2017 года обратился в суд индивидуальный предприниматель. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 44 млн 330 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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