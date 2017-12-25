Кризис
Треть работников в Свердловской области не могут приобрести подарки из-за низкой зарплаты
25 декабрь 2017 (12:28)
Новогодние подарки из-за низкой зарплаты не могут приобрести для своих близких 33% работников в Свердловской области, следует из исследования HeadHunter.
Кроме того, на низком уровне находится обмен подарками среди сотрудников одного предприятия. От таких приобретений отказались 53% респондентов. В 2016 году таковых было 42%.
Среди тех респондентов, которые все-таки подарят коллегам новогодние подарки, наибольшая доля работников (58%) в качестве подарка рассматривает небольшие приятные сувениры, либо сладкие подарки — 32%.
В сравнении с 2015 годом, бюджет на подарки для коллег вырос — если в позапрошлом году 40% респондентов рассчитывали потратить на каждый подарок не более 300 руб., то в нынешнем году доля респондентов с данным бюджетом снизилась до 32%.
Кроме того, на низком уровне находится обмен подарками среди сотрудников одного предприятия. От таких приобретений отказались 53% респондентов. В 2016 году таковых было 42%.
Среди тех респондентов, которые все-таки подарят коллегам новогодние подарки, наибольшая доля работников (58%) в качестве подарка рассматривает небольшие приятные сувениры, либо сладкие подарки — 32%.
В сравнении с 2015 годом, бюджет на подарки для коллег вырос — если в позапрошлом году 40% респондентов рассчитывали потратить на каждый подарок не более 300 руб., то в нынешнем году доля респондентов с данным бюджетом снизилась до 32%.
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