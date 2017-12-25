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Директора компании «Зеленый мыс» оштрафовали на 40 тыс. рублей за организацию стоянки возле озера Таватуй

25 декабрь 2017 (12:05)

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Суд оштрафовал директора ООО «Зеленый мыс» Татьяну Малявину на 40 тыс. руб. за размещение автостоянки рядом с озером Таватуй в Невьянском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Парковка, расположенная в 2-5 метрах от уреза воды, была обнаружена во время прокурорской проверки. Участок, на котором находилась стоянка, арендуется ООО «Зеленый мыс».

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «Зеленый мыс» по части 2 статьи 8.12 КоАП РФ «Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохраной зоне».

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