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Директора компании «Зеленый мыс» оштрафовали на 40 тыс. рублей за организацию стоянки возле озера Таватуй
25 декабрь 2017 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Суд оштрафовал директора ООО «Зеленый мыс» Татьяну Малявину на 40 тыс. руб. за размещение автостоянки рядом с озером Таватуй в Невьянском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Парковка, расположенная в 2-5 метрах от уреза воды, была обнаружена во время прокурорской проверки. Участок, на котором находилась стоянка, арендуется ООО «Зеленый мыс».
По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «Зеленый мыс» по части 2 статьи 8.12 КоАП РФ «Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохраной зоне».
Парковка, расположенная в 2-5 метрах от уреза воды, была обнаружена во время прокурорской проверки. Участок, на котором находилась стоянка, арендуется ООО «Зеленый мыс».
По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «Зеленый мыс» по части 2 статьи 8.12 КоАП РФ «Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохраной зоне».
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