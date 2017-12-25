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Директора компании «Зеленый мыс» оштрафовали на 40 тыс. рублей за организацию стоянки возле озера Таватуй

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Суд оштрафовал директора ООО «Зеленый мыс» Татьяну Малявину на 40 тыс. руб. за размещение автостоянки рядом с озером Таватуй в Невьянском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Парковка, расположенная в 2-5 метрах от уреза воды, была обнаружена во время прокурорской проверки. Участок, на котором находилась стоянка, арендуется ООО «Зеленый мыс».



По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «Зеленый мыс» по части 2 статьи 8.12 КоАП РФ «Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохраной зоне».

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