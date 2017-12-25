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Американка ошибочно получила счет за электричество на 284 млрд долл. США

Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански получила счет за электричество на 284 млрд долл. США. Об этом сообщает телеканал Fox News.



По ее словам, она была шокирована, когда узнала о своем «долге» перед энергетической компанией Penelec. Как указывает Business Insider, сумма, которую женщине якобы предстояло выплатить до ноября 2018 года, превышает рыночную стоимость Walmart — крупнейшего частного работодателя США.



«Если мы продадим все, что у нас есть, то нам понадобится еще около 100 лет на оплату этого счета», — прокомментировала ситуацию Хоромански.



Ситуация разрешилась после звонка сына Хоромански в Penelec. В компании признали, что ошиблись при выставлении счета, после корректировки Хоромански осталась должна Penelec 284 доллара. Также она попросила сына подарить ей на Рождество монитор сердечного ритма.

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