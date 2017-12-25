Дайджест

Украинский военный попросил убежище в России

25 декабрь 2017 (11:20)

Контрактник ВСУ обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца. Об этом со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Брянской области сообщает ТАСС.

Как рассказал военнослужащий, он самовольно оставил свою воинскую часть из-за неуставных отношений.

В региональном погрануправлении пояснили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.

В то же время в Генштабе Украины опровергли бегство своего военнослужащего. «Информация, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

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