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Украинский военный попросил убежище в России

Контрактник ВСУ обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца. Об этом со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Брянской области сообщает ТАСС.



Как рассказал военнослужащий, он самовольно оставил свою воинскую часть из-за неуставных отношений.



В региональном погрануправлении пояснили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.



В то же время в Генштабе Украины опровергли бегство своего военнослужащего. «Информация, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

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