Дайджест
Украинский военный попросил убежище в России
25 декабрь 2017 (11:20)
Контрактник ВСУ обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца. Об этом со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Брянской области сообщает ТАСС.
Как рассказал военнослужащий, он самовольно оставил свою воинскую часть из-за неуставных отношений.
В региональном погрануправлении пояснили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.
В то же время в Генштабе Украины опровергли бегство своего военнослужащего. «Информация, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Как рассказал военнослужащий, он самовольно оставил свою воинскую часть из-за неуставных отношений.
В региональном погрануправлении пояснили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.
В то же время в Генштабе Украины опровергли бегство своего военнослужащего. «Информация, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать