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В Дании построили тюрьму за 160 млн долл. США

Рядом с датским городом Гундслев открыли самую комфортную в мире тюрьму под названием Сторстрём. Ее строительство обошлось примерно в 160 млн долл. США. Об этом сообщает Daily Mail.



Тюрьма рассчитана на 250 заключенных. Каждому из них предоставляется камера площадью четыре квадратных метра с телевизором, холодильником, шкафом, большим окном и ванной комнатой. В тюрьме есть собственная церковь, зал для молитв, спортивные площадки, общие комнаты, собственные сады и сельскохозяйственные угодья.



По задумке архитекторов, обстановка должна способствовать перевоспитанию заключенных и быть приятным местом пребывания для сотрудников. На строительство тюрьмы ушло пять лет.

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