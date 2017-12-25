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Екатеринбургский метрополитен выплатит компенсацию морального вреда травмированной работнице

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. Прокуратура выявила нарушение трудового законодательства в деятельности ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что 8 февраля 2017 года машинист уборочных машин ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» при исполнении трудовых обязанностей на станции «Проспект Космонавтов» поучила травму в виде перелома правой руки.



Согласно акту о несчастном случае на производстве, одной из причин произошедшего явилось неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле со стороны непосредственного руководителя.



Из-за травмы машинист уборочных машин длительное время находилась на лечении. На момент прокурорской проверки рука полностью не восстановилась, имеются ограничения в подвижности суставов, поврежден нерв.



В связи с изложенным прокуратура города в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направила исковое заявление о взыскании с ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» в пользу работницы компенсации морального вреда.



Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав в ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» в пользу машиниста уборочных машин 50 тыс. руб. Судебный акт не вступил в законную силу.

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