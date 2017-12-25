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Благотворительный фонд ММК выделил на поддержку людей с ограниченными возможностями более 15 млн рублей
25 декабрь 2017 (10:41)
УрБК, Магнитогорск, 25.12.2017. Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — Магнитогорский металлургический комбинат) организовал мероприятие для участников своих программ. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
В кинотеатре Jazz Cinema собрались 60 многодетных семей — 270 человек.
«Программа поддержки семей с детьми-инвалидами в фонде «Металлург» — одна из самых давних. Она включает материальную помощь на лекарства, обследование и лечение, в том числе в центре медико-социальной защиты, содействие в приобретении средств реабилитации, организацию праздников, загородных оздоровительных поездок, посещение аквапарка. На учете в фонде состоят 250 детей с ограниченными возможностями здоровья. За десять месяцев на их поддержку затрачено около 2,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
Социальная поддержка людей, получивших инвалидность вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, ведется в рамках программы «Луч надежды», включающей разнообразные виды помощи — от компенсации коммунальных услуг до путевок в медицинский центр. Так, к международному Дню инвалидов фонд подготовил 400 продуктовых наборов для ограниченных в движении людей. Еще более 900 человек получили приглашения на вечер встречи во Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе и продуктовые наборы. В этом году на реализацию программы, в которой состоит более 400 участников, израсходовано более 13 млн руб.
В кинотеатре Jazz Cinema собрались 60 многодетных семей — 270 человек.
«Программа поддержки семей с детьми-инвалидами в фонде «Металлург» — одна из самых давних. Она включает материальную помощь на лекарства, обследование и лечение, в том числе в центре медико-социальной защиты, содействие в приобретении средств реабилитации, организацию праздников, загородных оздоровительных поездок, посещение аквапарка. На учете в фонде состоят 250 детей с ограниченными возможностями здоровья. За десять месяцев на их поддержку затрачено около 2,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
Социальная поддержка людей, получивших инвалидность вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, ведется в рамках программы «Луч надежды», включающей разнообразные виды помощи — от компенсации коммунальных услуг до путевок в медицинский центр. Так, к международному Дню инвалидов фонд подготовил 400 продуктовых наборов для ограниченных в движении людей. Еще более 900 человек получили приглашения на вечер встречи во Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе и продуктовые наборы. В этом году на реализацию программы, в которой состоит более 400 участников, израсходовано более 13 млн руб.
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