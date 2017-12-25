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В Березовском суд оштрафовал завод «Брозэкс» за невыполненное предписание Роспотребнадзора

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. В Березовском суд оштрафовал ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс» (г. Березовский, Ленинский п., 31 В) за невыполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Предприятие производит отделочные материалы. В ходе внеплановой документарной проверки инспекторы Роспотребнадзора обнаружили, что на заводе не устранили выявленные ранее нарушения санитарного законодательства.



«Предприятием не согласованы с органами Роспотребнадзора рабочая программа производственного контроля качества воды, объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге за состоянием почвы. Не установлены классы опасности отходов производства и потребления, в том числе вывозимых за пределы предприятия, и отходов, временно складируемых на территории предприятия, по степени воздействия на человека и окружающую среду в порядке, установленном санитарными правилами. Не разработан проект окончательной санитарно-защитной зоны с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, а также паспорт канцерогенно опасного производства, не приняты меры по снижению воздействия канцерогенных факторов на здоровье человека, не организовано проведение производственного контроля за качеством горячей воды в распределительной сети», — поясняют в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.



За невыполнение в срок законного предписания должностного лица мировой суд Березовского городского суда привлек завод «Брозэкс» к административной ответственности в виде штрафа по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Руководителю предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которое будет проконтролировано.

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