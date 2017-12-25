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Правительство России отказалось от госрегулирования тарифов на теплоснабжение

УрБК, Москва, 25.12.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении модели расчета тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя. Документ опубликован на сайте кабмина.



Постановлением утверждается отказ от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию.



Для этого на территории всех регионов (за исключением городов федерального значения) будет внедрена единая модель формирования тарифов. Цены будут устанавливаться по согласованию с властями субъектов и муниципалитетами.



«Предельная цена будет определяться ценой поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии», — говорится в постановлении.



При расчете предельного уровня цены будет учитываться альтернативное теплоснабжение — энергия, полученная с помощью более совершенных и доступных технологий. Показатель «альтернативной котельной» разработан Ассоциацией «НП Совет рынка».

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