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ФАС проверит факты завышения цен такси-агрегаторами в преддверии новогодних праздников

УрБК, Москва, 25.12.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит факты завышения цен на услуги такси-агрегаторов в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Андрея Цариковского.



«В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам в своем управлении картелей это посмотрю», — сказал он, комментируя жалобы в соцсетях о завышении цен на услуги такси-агрегаторов перед новогодними праздниками.



«Потому что если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор», — добавил А. Цариковский.

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