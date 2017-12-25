Урбанисты для чиновников

В интернете продолжается идеологическое противостояние миллиардера-изобретателя Илона Маска и «урбаниста» Джарретта Уокера, известного, кроме прочего, участием в разработке транспортной реформы Екатеринбурга. Дискуссия стала объектом общественного интереса после того, как создатель электроавтомобиля Tesla и ракетной программы Falcon назвал Джарретта Уокера идиотом. Однако суть спора выходит далеко за пределы личных претензий.По сути, речь идет о столкновении двух концепций развития транспорта в долгосрочной перспективе. Маск считает, что будущее — за индивидуальными транспортными средствами, Джарретт Уокер и его сторонники выступают за приоритет общественного транспорта.При этом анализ дискуссии позволяет увидеть, что Джарретт Уокер и поддерживающие его урбанисты строят дискуссию на противопоставлении «элиты» (автомобилистов, идеи которых, по их мнению, отстаивает Илон Маск) и «простых людей», защитником интересов которых хочет предстать сам урбанист.Интересно отметить, что при разработке транспортной реформы Екатеринбурга Джарретт Уокер исходил из совершенно иных принципов. Главным выгодополучателем от внедрения новой схемы движения общественного транспорта должны были стать не пассажиры, а муниципальные предприятия: «Трамвайно-троллейбусное управление» и «Муниципальное объединение автобусных предприятий». Вся схема была построена таким образом, чтобы максимально увеличить загруженность общественного транспорта, подконтрольного городской администрации. При этом пассажиры должны были столкнуться с многочисленными пересадками и необходимостью ехать в максимально заполненном транспорте.В случае с Россией и Екатеринбургом, для которого Уокер разрабатывал транспортную реформу, противопоставление «элит» и «простых» дополняется третьим элементом — городскими чиновниками, которые имеют собственные интересы в сфере общественного транспорта. Предложенный проект реформы позволяет повысить прибыль муниципальных транспортных предприятий. Получается, что именно в интересах чиновников, а вовсе не в интересах «простых людей» разработана реформа по проекту Джарретта Уокера. Собственно, именно «Трамвайно-троллейбусное управление» было заказчиком проекта и через посредников оплатило работу Уокера. Разговоры про «простых людей» можно расценивать лишь как прикрытие истинной цели реформы — создания преимуществ для муниципальных компаний.Это обстоятельство переводит дискуссию между Маском и Уокером в иную плоскость. Даже если Илон Маск в чем-то заблуждается, то он хотя бы искренен в своих убеждениях. А вот искренность Джарретта Уокера в его заботе о людях, как мы видим на примере Екатеринбурга, нужно поставить под сомнение.