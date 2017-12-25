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В Белоярском осудили трех местных жителей за хищение более 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. В Белоярском вынесли приговор трем местным жителям, от действий которых пострадали 65 человек в разных регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Алексей Фирсов, Алексей Любкин и Василий Любкин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.6 КУК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



«В судебном заседании государственный обвинитель представил доказательства того, что в период с января по июль 2016 года участники преступной группы осуществляли рассылку коротких текстовых сообщений на абонентские номера граждан, проживающих на территории города Санкт-Петербург, Курской, Липецкой, Смоленской областей. Тексты сообщений содержали ложные сведения о планируемой операции по списанию денежных средств в размере 5 тыс. руб. со счетов банковских карт указанных абонентов», — говорится в сообщении.



После получения sms потерпевшие звонили на абонентский номер участника преступной группы в целях недопущения несанкционированного списания денежных средств.



В ходе телефонного разговора участники преступной группы представлялись сотрудниками финансово-кредитного учреждения, информировали абонентов о возможности отмены операции по списанию денежных средств со счетов и незаконно получали сведения о банковской карте абонента: номер банковской карты, срок действия банковской карты, код безопасности, баланс по карте, относящиеся к банковской тайне.



С целью последующего материального обогащения участники преступной группы через интернет-приложения, предназначенные для перевода денежных средств, осуществляли ввод компьютерной информации, в том числе сведения о банковской карте абонента и пароль подтверждения операции по переводу денежных средств.



В последующем полученные денежные средства мошенники использовали по своему усмотрению. Всего они похитили свыше 600 тыс. руб. у 65 граждан.



Белоярский районный суд назначил Алексею Фирсову и Алексею Любкину наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов, Василию Любкину — в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 15% заработной платы. Также Белоярский районный суд удовлетворил заявленные гражданские иски 37 потерпевших.

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