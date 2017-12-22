Новости дня
Ростехнадзор оштрафовал Саткинский чугуноплавильный завод на 200 тыс. рублей
22 декабрь 2017 (18:02)
УрБК, Челябинск, 22.12.2017. Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) обнаружило 39 нарушений требований промышленной безопасности в ходе проверки АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (СЧПЗ).
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в проходах в опасную зону литейного цеха предприятия нет светозвуковой сигнализации для предупреждения рабочих о предстоящих операциях, отмостки с восточной стороны здания газоочистки разрушены, на газопроводе доменного газа нет защитного лакокрасочного покрытия, разрушившиеся железобетонные плиты наклонного конвейера не заменены, здание компрессорной не соответствует требованиям промышленной безопасности.
Проверка проходила с 4 по 15 декабря 2017 года. По ее результатам инспекторы Ростехнадзора выдали предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений. Также в отношении СЧПЗ вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 200 тыс. руб.
СЧПЗ с 2002 года производит высокоуглеродистый ферромарганец (ФМн). Предприятие отсчитывает свою историю с 1756 года, тогда оно называлось Троицко-Саткинский чугуноплавильный завод.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в проходах в опасную зону литейного цеха предприятия нет светозвуковой сигнализации для предупреждения рабочих о предстоящих операциях, отмостки с восточной стороны здания газоочистки разрушены, на газопроводе доменного газа нет защитного лакокрасочного покрытия, разрушившиеся железобетонные плиты наклонного конвейера не заменены, здание компрессорной не соответствует требованиям промышленной безопасности.
Проверка проходила с 4 по 15 декабря 2017 года. По ее результатам инспекторы Ростехнадзора выдали предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений. Также в отношении СЧПЗ вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 200 тыс. руб.
СЧПЗ с 2002 года производит высокоуглеродистый ферромарганец (ФМн). Предприятие отсчитывает свою историю с 1756 года, тогда оно называлось Троицко-Саткинский чугуноплавильный завод.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Ростехнадзор обнаружил на ЧЭМК 180 нарушений в области промышленной безопасности
- На автомобильном заводе «Урал» выявлены нарушения требований промышленной безопасности
- Ростехнадзор намерен через суд приостановить деятельность Серовского завода ферросплавов
- КУМЗ оштрафован за нарушения требований промышленной безопасности
- На Качканарском ГОКе (ООО «ЕвразХолдинг») выявлены десятки нарушений правил промышленной безопасности