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Ростехнадзор оштрафовал Саткинский чугуноплавильный завод на 200 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 22.12.2017. Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) обнаружило 39 нарушений требований промышленной безопасности в ходе проверки АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (СЧПЗ).



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в проходах в опасную зону литейного цеха предприятия нет светозвуковой сигнализации для предупреждения рабочих о предстоящих операциях, отмостки с восточной стороны здания газоочистки разрушены, на газопроводе доменного газа нет защитного лакокрасочного покрытия, разрушившиеся железобетонные плиты наклонного конвейера не заменены, здание компрессорной не соответствует требованиям промышленной безопасности.



Проверка проходила с 4 по 15 декабря 2017 года. По ее результатам инспекторы Ростехнадзора выдали предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений. Также в отношении СЧПЗ вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 200 тыс. руб.



СЧПЗ с 2002 года производит высокоуглеродистый ферромарганец (ФМн). Предприятие отсчитывает свою историю с 1756 года, тогда оно называлось Троицко-Саткинский чугуноплавильный завод.

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