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Правительство РФ разработало трехэтапный план отмены долевого строительства

УрБК, Москва, 22.12.2017. Правительство РФ утвердило трехэтапный план перехода от долевого строительства к банковскому сопровождению. Об этом сообщил глава Минстроя Михаил Мень, передает RNS.



«План мероприятий по поэтапному переходу от долевого строительства был утвержден 21 декабря, он был совместно разработан Минстроем, Минфином, Банком России и АИЖК. Он состоит из описания плана, включающего целевую модель финансирования и трех этапов его реализации, а также самого плана», — заявил М. Мень.



По его словам, в документе приводится список законов и подзаконных актов, с помощью которых можно будет регулировать постепенное изменение финансирования жилищного строительства — с долевого за счет граждан к проектному за счет уполномоченных банков.



На первом этапе — в I квартале 2018 года — план предусматривает подготовку проектов всех необходимых изменений в действующем законодательстве и связанных с ним нормах. Мень привел в пример закон о регистрации недвижимости, о страховании вкладов физических лиц, закон о банкротстве и налоговый кодекс.



К концу следующего года, по словам главы Минстроя, план предусматривает проработку поправок в нормативных актах Банка России, позволяющих изменить подход к кредитованию застройщиков, и создание проекта «единого института развития в жилищной сфере», который сможет выступать независимым гарантом или поручителем проектов по строительству жилья.

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