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Infiniti отзывает в России 131 автомобиль из-за ошибок программного обеспечения двигателя

УрБК, Москва, 22.12.2017. Компания Infiniti отзывает в России 131 автомобиль из-за ошибок программного обеспечения двигателя. Об этом сообщает Росстандарт.



На автомобилях моделей Infiniti Q50 и Infiniti Q60, выпущенных с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017 года, может не сработать сигнализатор неисправности на приборной панели при возникновении некоторых неисправностей автоматической коробки передач. Также неполадки невозможно будет отследить с помощью диагностического прибора Consult III+ во время обслуживания автомобиля в официальном сервисе.



В рамках сервисной кампании официальные дилеры Infiniti бесплатно обновят программное обеспечение блока управления двигателем.

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