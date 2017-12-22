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Infiniti отзывает в России 131 автомобиль из-за ошибок программного обеспечения двигателя
22 декабрь 2017 (17:22)
УрБК, Москва, 22.12.2017. Компания Infiniti отзывает в России 131 автомобиль из-за ошибок программного обеспечения двигателя. Об этом сообщает Росстандарт.
На автомобилях моделей Infiniti Q50 и Infiniti Q60, выпущенных с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017 года, может не сработать сигнализатор неисправности на приборной панели при возникновении некоторых неисправностей автоматической коробки передач. Также неполадки невозможно будет отследить с помощью диагностического прибора Consult III+ во время обслуживания автомобиля в официальном сервисе.
В рамках сервисной кампании официальные дилеры Infiniti бесплатно обновят программное обеспечение блока управления двигателем.
На автомобилях моделей Infiniti Q50 и Infiniti Q60, выпущенных с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017 года, может не сработать сигнализатор неисправности на приборной панели при возникновении некоторых неисправностей автоматической коробки передач. Также неполадки невозможно будет отследить с помощью диагностического прибора Consult III+ во время обслуживания автомобиля в официальном сервисе.
В рамках сервисной кампании официальные дилеры Infiniti бесплатно обновят программное обеспечение блока управления двигателем.
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