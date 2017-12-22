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Рауль Кастро покинет свой пост в апреле 2018 года

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро сказал, что покинет свой пост в апреле будущего года. Заявление он сделал на заседании Национальной ассамблеи народной власти. Об этом сообщает Juventud Rebelde.



«Когда 19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, завершится мой второй и последний срок на посту главы государства и правительства. У Кубы появится новый председатель», — заявил Кастро.



86-летний Рауль Кастро возглавляет страну с 2008 года, когда с должности ушел его старший брат Фидель, правивший Кубой на протяжении 50 лет.



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