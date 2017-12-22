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Глава компании Alphabet ушел в отставку

Глава совета директоров компании Alphabet Эрик Шмидт сообщил о своей отставке. Об этом сообщает портал «Газета.ру».



«После десяти лет в качестве главного исполнительного директора и семи в качестве главы совета директоров, я не могу дождаться погружения в последние достижения науки, технологии и филантропии. Я ожидаю, что работа с Ларри (Пейджем) и Сергеем (Брином) над нашим будущим продолжится в Alphabet», — написал Шмидт в соцсети.



К сообщению он прикрепил ссылку на официальное заявление компании о своем уходе, в котором говорится, что Шмидт займет должность советника по техническим вопросам компании, сохранив за собой место в составе совета.

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