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США не будут выводить войска из Афганистана

Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что вооруженные силы США останутся в Афганистане до полной ликвидации угрозы терроризма, передает РИА «Новости».



«При президенте (Дональде) Трампе вооруженные силы США будут оставаться в Афганистане до тех пор, пока мы не ликвидируем раз и навсегда террористическую угрозу нашей стране», — сказал Пенс.



Он также подчеркнул, что американская сторона «останется в этой борьбе до конца». Ранее сообщалось, что Пенс встретился с властями Афганистана в ходе необъявленного визита.

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