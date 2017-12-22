Дайджест
США не будут выводить войска из Афганистана
22 декабрь 2017 (17:08)
Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что вооруженные силы США останутся в Афганистане до полной ликвидации угрозы терроризма, передает РИА «Новости».
«При президенте (Дональде) Трампе вооруженные силы США будут оставаться в Афганистане до тех пор, пока мы не ликвидируем раз и навсегда террористическую угрозу нашей стране», — сказал Пенс.
Он также подчеркнул, что американская сторона «останется в этой борьбе до конца». Ранее сообщалось, что Пенс встретился с властями Афганистана в ходе необъявленного визита.
«При президенте (Дональде) Трампе вооруженные силы США будут оставаться в Афганистане до тех пор, пока мы не ликвидируем раз и навсегда террористическую угрозу нашей стране», — сказал Пенс.
Он также подчеркнул, что американская сторона «останется в этой борьбе до конца». Ранее сообщалось, что Пенс встретился с властями Афганистана в ходе необъявленного визита.
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