Дайджест
Спрос на российское оружие в мире заметно вырос
22 декабрь 2017 (17:08)
После военной операции в Сирии спрос на российское вооружение «заметно подрос», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, передает «Красная звезда».
«Российский портфель заказов по продукции военного назначения уже сформирован на несколько лет вперед», — сказал Фомин.
Он также подчеркнул, что на данный момент только Россия и США могут поставлять всю линейку вооружений.
«Российский портфель заказов по продукции военного назначения уже сформирован на несколько лет вперед», — сказал Фомин.
Он также подчеркнул, что на данный момент только Россия и США могут поставлять всю линейку вооружений.
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