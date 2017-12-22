Дайджест

Спрос на российское оружие в мире заметно вырос

22 декабрь 2017 (17:08)

После военной операции в Сирии спрос на российское вооружение «заметно подрос», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, передает «Красная звезда».

«Российский портфель заказов по продукции военного назначения уже сформирован на несколько лет вперед», — сказал Фомин.

Он также подчеркнул, что на данный момент только Россия и США могут поставлять всю линейку вооружений.

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