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Спрос на российское оружие в мире заметно вырос

После военной операции в Сирии спрос на российское вооружение «заметно подрос», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, передает «Красная звезда».



«Российский портфель заказов по продукции военного назначения уже сформирован на несколько лет вперед», — сказал Фомин.



Он также подчеркнул, что на данный момент только Россия и США могут поставлять всю линейку вооружений.

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