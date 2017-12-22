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Сотрудникам предприятия «Металлон» три года не выплачивали долги по зарплате в размере 15,2 млн рублей
22 декабрь 2017 (17:07)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Почти 300 работников ООО «Проектное строительное предприятие Металлон» в Екатеринбурге три года не получали долги по зарплате на сумму 15,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Предприятие в декабре 2014 года было признано банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области. В отношении организации была введена процедура конкурсного производства.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 290 работниками на сумму свыше 15,2 млн руб.
«В связи с чем прокуратура внесла представление в некоммерческое партнерство в связи с нарушениями арбитражным управляющим законодательства о несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.
Конкурсного управляющего ООО «Проектное строительное предприятие Металлон» несколько раз вызывали в прокуратуру для дачи объяснений. Кроме того, надзорное ведомство объявляла ему предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства при проведении процедуры банкротства.
К настоящему времени задолженность по зарплате перед всеми сотрудниками предприятия полностью погашена.
Предприятие в декабре 2014 года было признано банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области. В отношении организации была введена процедура конкурсного производства.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 290 работниками на сумму свыше 15,2 млн руб.
«В связи с чем прокуратура внесла представление в некоммерческое партнерство в связи с нарушениями арбитражным управляющим законодательства о несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.
Конкурсного управляющего ООО «Проектное строительное предприятие Металлон» несколько раз вызывали в прокуратуру для дачи объяснений. Кроме того, надзорное ведомство объявляла ему предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства при проведении процедуры банкротства.
К настоящему времени задолженность по зарплате перед всеми сотрудниками предприятия полностью погашена.
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