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Сотрудникам предприятия «Металлон» три года не выплачивали долги по зарплате в размере 15,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Почти 300 работников ООО «Проектное строительное предприятие Металлон» в Екатеринбурге три года не получали долги по зарплате на сумму 15,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Предприятие в декабре 2014 года было признано банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области. В отношении организации была введена процедура конкурсного производства.



Во время прокурорской проверки выяснилось, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 290 работниками на сумму свыше 15,2 млн руб.



«В связи с чем прокуратура внесла представление в некоммерческое партнерство в связи с нарушениями арбитражным управляющим законодательства о несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.



Конкурсного управляющего ООО «Проектное строительное предприятие Металлон» несколько раз вызывали в прокуратуру для дачи объяснений. Кроме того, надзорное ведомство объявляла ему предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства при проведении процедуры банкротства.



К настоящему времени задолженность по зарплате перед всеми сотрудниками предприятия полностью погашена.

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