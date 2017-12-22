Суета вокруг парка

Депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) рассмотрели концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского. Обсуждение прошло в напряженной атмосфере — на фоне дискуссии между общественниками и руководством парка о том, как должна выглядеть зеленая зона. Однако до настоящего времени споры сводятся больше к определенным персоналиям, нежели к конкретным предложениям по развитию ЦПКиО. Для выдвижения реальных проектов на сегодняшний день просто нет условий.Вопрос о развитии ЦПКиО в повестке возникал и раньше, но достаточно быстро сходил на нет. Недавние споры о парке продержались в публичном поле дольше обычного. Однако они были привязаны не к проблемам самой зеленой зоны, а к стратегии ее руководства.Наглядно это можно было увидеть на заседании комиссии по местному самоуправлению ЕГД, где рассматривалась новая концепция. Депутаты спорили не столько о содержании 13-страничного документа, сколько о векторе нынешнего развития парка. В особенности это касалось появления новых «малых архитектурных форм». Сама концепция была просмотрена членами комиссии вскользь. Не исключено, что в таком же направлении пройдет обсуждение проекта непосредственно на заседании Екатеринбургской городской думы.ЦПКиО — не единственный городской парк, нуждающийся в кардинальной реконструкции. Каждый год в Екатеринбурге возникают новые проекты по облагораживанию той или иной зеленой зоны. Публичные обсуждения, как правило, прекращаются сразу, когда речь заходит о финансировании.На какие средства планируется реализовывать недавно представленную концепцию для Центрального парка культуры и отдыха, непонятно. За последние два года только на поддержание порядка было вложено 23 млн руб. Для пространства площадью 90 га — это относительно небольшие деньги. Для сравнения, на полную реконструкцию Харитоновского парка, который по масштабам меньше ЦПКиО, необходимо 300 млн руб.Собственных средств дефицитному бюджету Екатеринбурга на эти цели не хватит. Бывший мэр города, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий на прошлой неделе посоветовал искать для ЦПКиО частного инвестора.«Парковая инфраструктура достаточно дорогостоящая, поэтому я бы на месте властей искал инвестора, который на условиях государственно-частного партнерства смог бы развить эту территорию», — посчитал Аркадий Чернецкий.Однако в нынешних экономических условиях властям города не удается найти инвесторов для более привлекательных проектов. Так, с 2016 года муниципалитет пытается найти бизнесменов, которые вложил бы средства в реконструкцию гостиницы «Мадрид» на Уралмаше. Для недостроенной телебашни в Екатеринбурге инвесторов искали несколько лет подряд. Дело закончилось тем, что объект собираются уничтожить ради высвобождения земли. В случае с парками предпринимателей, готовых вложить средства в развитие зеленых зон, непросто было искать даже в докризисные времена.Второй вариант с источником финансирования — это включение парков в программу крупных мероприятий. В рамках подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу в 2018 году городу выделили средства на обновление зон отдыха. После завершения мундиаля таких финансовых вливаний город уже не получит.Следующим возможным источником для глобального преобразования ЦПКиО могло бы стать ЭКСПО-2025, на проведение которого претендует Екатеринбург. По оценке Аркадия Чернецкого, средств от этого мероприятия может хватить на самые амбициозные проекты: строительство второй ветки метро, создание «города будущего» и так далее. В отличие от ЧМ-2018, международная выставка продлится несколько месяцев. Соответственно, у ЦПКиО есть шансы получить финансирование в рамках этого проекта, поскольку парковая зона прилегает к центральной части города.С другой стороны, ЭКСПО-2025 может сыграть против этого парка. В случае выигрыша конкурса все внимание будет сосредоточено на территории Верх-Исетского пруда. Да и по прогнозам бывшего мэра города рано или поздно центр Екатеринбурга переместится в эту зону. Проведение международной выставки может лишь ускорить этот процесс. Ведь в данном случае гораздо проще будет построить новый, современный парк отдыха, нежели решать проблемы с устаревшим ЦПКиО.Другой вопрос, что судьба заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 решится лишь в ноябре 2018 года. В этой связи строить какие-либо планы по обновлению парка без уверенности в источнике финансирования, мягко говоря, преждевременно. Без четко прописанных в концепции экономических планов 13-страничный документ так и останется сборником предложений.Впрочем, есть и другой фактор неопределенности в этом вопросе — в том же 2018 году пройдут выборы депутатов Екатеринбургской городской думы. Новый состав ЕГД, в свою очередь, должен определиться с главой администрации столицы Среднего Урала. В случае изменения расклада сил в гордуме или в горадминистрации, стратегия развития ЦПКиО может пойти по непредсказуемой траектории.Таким образом, все дискуссии вокруг парка до выборов и проведения конкурса на ЭКСПО-2025 вряд ли будут иметь какие-либо серьезные последствия. То же самое касается и обсуждения самой концепции развития ЦПКиО.