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Группа Синара открыла в гостиничном комплексе «Романтик» лицензированный медицинский кабинет
22 декабрь 2017 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Группа Синара открыла в гостиничном комплексе «Романтик» всесезонного горного курорта «Архыз» лицензированный медицинский кабинет. Об этом сообщает Центр общественных связей компании.
Основная специализация медицинского кабинета «Шалфей» — профилактика и реабилитационное лечение бронхо-легочных заболеваний. После консультации врача-терапевта гости курорта смогут пройти программы реабилитационной и профилактической терапии. Длительность лечебных курсов варьируется от 2 до 15 дней.
Терапия включает в себя дыхательную гимнастику, ингаляции с использованием небулайзера, галотерапию, кислородные коктейли. Также для всех посетителей курорта «Архыз» в медкабинете будут проводится общеукрепляющие процедуры, направленные на профилактику простудных заболеваний и укрепление иммунитета.
«Горный климат Архыза считается благоприятным для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания. Чистота, сухость и повышенная ионизация воздуха, солнечный режим и пониженное барометрическое давление положительно влияют на обменные процессы, оказывают общеукрепляющий эффект на организм человека. Все эти целительные качества горного климата также используются в терапевтической практике. На территории курорта произрастает более 250 видов деревьев и кустарников, значительная часть которых имеет фитонцидные свойства. Это дает возможность отдыхающим в весенне-летний и осенний периоды дополнительно получать естественную аэрофитотерапию», — говорится в сообщении.
Основная специализация медицинского кабинета «Шалфей» — профилактика и реабилитационное лечение бронхо-легочных заболеваний. После консультации врача-терапевта гости курорта смогут пройти программы реабилитационной и профилактической терапии. Длительность лечебных курсов варьируется от 2 до 15 дней.
Терапия включает в себя дыхательную гимнастику, ингаляции с использованием небулайзера, галотерапию, кислородные коктейли. Также для всех посетителей курорта «Архыз» в медкабинете будут проводится общеукрепляющие процедуры, направленные на профилактику простудных заболеваний и укрепление иммунитета.
«Горный климат Архыза считается благоприятным для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания. Чистота, сухость и повышенная ионизация воздуха, солнечный режим и пониженное барометрическое давление положительно влияют на обменные процессы, оказывают общеукрепляющий эффект на организм человека. Все эти целительные качества горного климата также используются в терапевтической практике. На территории курорта произрастает более 250 видов деревьев и кустарников, значительная часть которых имеет фитонцидные свойства. Это дает возможность отдыхающим в весенне-летний и осенний периоды дополнительно получать естественную аэрофитотерапию», — говорится в сообщении.
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