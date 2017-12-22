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«Единый расчетный центр Нижнего Тагила» может быть признан банкротом
22 декабрь 2017 (16:08)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Единый расчетный центр Нижнего Тагила» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 21 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Метаром», сумма исковых требований составляет 776 тыс. руб.
Напомним, ООО «ЕРЦ НТ» зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Соответствующий документ поступил в суд 21 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Метаром», сумма исковых требований составляет 776 тыс. руб.
Напомним, ООО «ЕРЦ НТ» зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
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