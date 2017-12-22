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В Мосуле погибли до 11 тыс. мирных жителей

22 декабрь 2017 (14:03)

Во время операции по освобождению Мосула жертвами боевых действий стали от 9 до 11 тыс. мирных жителей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные собственного расследования.

По информации агентства, в результате обстрелов иракских силовиков и возглавляемой США коалиции в период с октября 2016-го по июнь 2017 года погибли 3,2 тыс. горожан. Эта цифра подтверждается записями в учетных реестрах моргов, а также информацией различных неправительственных организаций.

Еще около 3 тыс. человек погибли в результате действий боевиков террористической группировки «Исламское государство», (ИГ, запрещена в России). По чьей вине погибли еще три тысячи мирных жителей, установить не удалось.

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