Дайджест
Парламентские выборы в Каталонии выиграли сторонники независимости
22 декабрь 2017 (14:03)
Партии, выступающие за независимость Каталонии, выиграли на досрочных парламентских выборах в автономии. Об этом сообщает El Periódico de Catalunya по итогам подсчета 99,84% голосов.
Лидирующую позицию заняла центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, однако сторонники независимости получили в парламенте абсолютное большинство — партии «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства» займут 70 мест при необходимых 68.
Правящая «Народная партия» Испании правоцентристского толка получает четыре мандата.
Лидирующую позицию заняла центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, однако сторонники независимости получили в парламенте абсолютное большинство — партии «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства» займут 70 мест при необходимых 68.
Правящая «Народная партия» Испании правоцентристского толка получает четыре мандата.
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