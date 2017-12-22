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Парламентские выборы в Каталонии выиграли сторонники независимости

Партии, выступающие за независимость Каталонии, выиграли на досрочных парламентских выборах в автономии. Об этом сообщает El Periódico de Catalunya по итогам подсчета 99,84% голосов.



Лидирующую позицию заняла центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, однако сторонники независимости получили в парламенте абсолютное большинство — партии «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства» займут 70 мест при необходимых 68.



Правящая «Народная партия» Испании правоцентристского толка получает четыре мандата.

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