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В Лондоне эвакуировали Королевскую оперу

22 декабрь 2017 (14:02)

Правоохранительные органы Лондона оцепили территорию близ Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, из-за подозрительного автомобиля. Об этом сообщается в соцсети столичной полиции.

Для нейтрализации вероятной угрозы было принято решение осуществить контролируемый взрыв, после чего тревога была снята.

Одновременно с этим подозрительный пакет был найден в здании Королевской оперы Ковент-Гарден, из-за чего была проведена эвакуация. Специалисты не обнаружили в свертке взрывчатых веществ.

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