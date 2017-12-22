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В Екатеринбурге с января 2018 года подорожает проезд для льготников в общественном транспорте
22 декабрь 2017 (15:54)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. В Екатеринбурге с 15 января 2018 года вырастет тариф для льготников на 40 поездок в общественном транспорте. Об говорится в постановлении, подписанном главой администрации города Александром Якобом.
Согласно документу, стоимость тарифа выросла на 7 руб. — до 450 руб.
В настоящее время для льготников действуют три тарифа — безлимитный проездной билет за 1 тыс. руб. в месяц, пакет на 10 поездок (200 руб.) и пакет на 40 поездок (443 руб.).
Согласно документу, стоимость тарифа выросла на 7 руб. — до 450 руб.
В настоящее время для льготников действуют три тарифа — безлимитный проездной билет за 1 тыс. руб. в месяц, пакет на 10 поездок (200 руб.) и пакет на 40 поездок (443 руб.).
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