ЕВРАЗ инвестирует в экопроекты

В 2017 году ЕВРАЗ реализовал целый ряд проектов, направленных на снижение негативного воздействия металлургических и угольных предприятий холдинга на окружающую среду. Совокупный объем инвестиций в соответствующие программы превысил 1 млрд руб. За активную экологическую политику компания получила награду от Минприроды РФ.Три проекта компании вошли в перечень мероприятий Года экологии в России. Один из них был реализован на ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК), где 12 декабря в рамках выставки «Экотех-2017» состоялся торжественный запуск модернизированной установки сухого тушения кокса.Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса предусматривает 100%-ный сбор избыточных газов с холодных свечей и передачу их в виде топлива в другие подразделения комбината. Это позволяет оптимально использовать вторичные ресурсы, образующиеся при сухом тушении, а также существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду Нижнего Тагила. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 175 млн руб.«В рамках реализации экологической программы ЕВРАЗ НТМК и подписанного в прошлом году соглашения с Минприроды РФ, на комбинате реализовано мероприятие по снижению на 17 тыс. т выбросов в атмосферу. Специалисты комбината нашли решение: теперь газ, который ранее при сжигании давал выбросы в атмосферу, после предварительной очистки поступает в газопровод и используется для технологических нужд предприятия», — рассказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.Кроме того, в феврале 2017 года компания запустила две аспирационные установки на ЕВРАЗ Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ ЗСМК). Проекты долгосрочной водоохранной программы ЕВРАЗ ЗСМК обеспечат дальнейшее снижение забора воды из реки Томь. По всем программам в 2016 году были подписаны четырехсторонние соглашения между компанией, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и областным руководством.Задача водоохранной программы ЕВРАЗ ЗСМК — максимально замкнуть оборотные циклы цехов предприятия. Она действует с 2011 года и охватывает все системы водооборота комбината. В рамках реализации мероприятий Года экологии до 2019 года объем сброса сточных вод уменьшится еще на 9,6 млн куб. м. в год.«Одна из наших основных задач — снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение условий жизни в городах, где расположены наши предприятия. С 2001 года предприятия компании сократили выбросы в атмосферу Новокузнецка на 43%, Нижнего Тагила — на 24%. Дальнейшее снижение на 20% обеспечит проект модернизации установки сухого тушения кокса», — отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.Также в феврале на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК состоялся запуск в эксплуатацию двух современных газопылеулавливающих систем на базе рукавных фильтров. Новые установки предназначены для очистки воздуха от загрязняющих веществ, образующихся в процессе производства агломерата. Еще две установки заработают до конца 2018 года. Суммарная производительность четырех агрегатов составит 900 тыс. куб. м. в час, степень очистки — более 99%. Запуск аспирационных систем позволил снизить вредные выбросы агломерационной фабрики в атмосферу на 22%. На реализацию проекта ЕВРАЗ выделил более 350 млн руб.Работа над еще одним важным проектом ЕВРАЗа завершается на ЗапСибТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК): она связана с переводом котла № 9 с угля на сжигание вторичных газов, которые ранее не утилизировались. Это обеспечит снижение выбросов пыли, образующихся при сжигании твердого топлива, и улучшит экологическую обстановку в городе. Производство электроэнергии возрастет почти на 10%, что позволит повысить энергоэффективность комбината. Сейчас идут пуско-наладочные работы. Общие вложения ЕВРАЗа в проект составили около 800 млн руб.Кроме того, ЕВРАЗ реализует экологические проекты на угольных активах. В 2017 году новые очистные сооружения заработали на трех шахтах Распадской угольной компании: «Распадская-Коксовая», «Абашевская», «МУК-96». Затраты компании превысили 300 млн руб.Таким образом, решение задач, связанных со снижением нагрузки на окружающую среду, является одним из основных приоритетов деятельности ЕВРАЗа. В 2018 году холдинг продолжит реализацию экологических программ, что приведет к дальнейшему уменьшению выбросов его предприятий и улучшению качества жизни населения в территориях их присутствия.