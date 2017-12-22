Мандариновый передел

В Свердловскую область временно ограничены поставки мандаринов из Абхазии. Причиной стали сообщения о появлении на плантациях мраморного клопа. По официальным данным абхазского правительства, вредитель уже уничтожил более 50% урожая мандаринов. В итоге экспорт цитрусовых существенно сократился в этом году. Однако ситуация не повлияет значительно на рынок Екатеринбурга. По словам экспертов, абхазские мандарины уже проиграли войну за потребителя китайским из-за высоких цен.Насекомые-вредители уничтожили более половины урожая мандаринов в Абхазии, заявил на этой неделе президент страны Рауль Хаджимба в своем ежегодном послании парламенту.«Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. Мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука и в Абхазии», — заявил Р. Хаджимба.Как рассказали УрБК в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, сейчас поставки цитрусовых из Абхазии в регион временно приостановлены.«Из Абхазии не привозят в Свердловскую область. Из-за того, что нашли этого клопа, пока поставки прекратились, потому что это карантинный объект, к ввозу он запрещен. Там просто нет из-за вредителя вообще таких объемов для экспорта, достаточного количества. Плюс карантинный объект, который запрещен к ввозу», — пояснила пресс-секретарь надзорного органа Наталья Сайфулина.По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в ноябре 2017 года экспорт мандаринов сократился в годовом выражении сразу на 62% — с 3,5 тыс. т в прошлом году до 1,35 тыс. т в этом. По декабрьским показателям сокращение идет в два раза — с 5,5 тыс. т в 2016-м до 2,7 тыс. т в 2017-м.Действительно, подобные объемы не смогут удовлетворить даже потребности Свердловской области, не то что всей России. Так, только накануне в Екатеринбург прибыла партия цитрусовых из разных стран общим весом около 1,9 тыс. т. Из них 1 тыс. т мандаринов прибыла из Китая и еще 0,6 тыс. т из Грузии, а остальные из Марокко, Аргентины, Египта, Перу, Уругвая и ЮАР.Президент «Союз Ритейл» Александр Оглоблин отмечает, что ограничение поставок не повлияет существенно на рынок. По его словам, в последние годы мандарины из Абхазии и так не могли конкурировать по цене с китайскими, а потому спрос на них был низкий.«Дело в том, что за последние годы доля продаж на рынках, в магазинах Екатеринбурга незначительна именно абхазской продукции, потому что она неконкурентоспособна по цене по сравнению с тем же Китаем. Они поступали достаточно слабеньким потоком. Мой знакомый, имея связи в Абхазии, привез пару фур в прошлом году и с очень большим трудом их продал — фактически ниже себестоимости, потому что они были неконкурентоспособны, были дороже», — прокомментировал Александр Оглоблин.Отметим, что абхазские мандарины долгое время считались неотъемлемой частью празднования Нового года сначала в Советском Союзе, а потом и в России. Кроме того, некоторые эксперты утверждают, что они более полезны по сравнению с цитрусовыми из других стран, так как при их производстве используется минимальное количество химикатов.