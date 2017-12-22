Кризис

30 тыс. жителям Свердловской области запрещен выезд за границу

Постановления о временном ограничении на выезд должников из России, на данный момент действуют в отношении порядка 30 тыс. жителей Среднего Урала, которые имеют долги на общую сумму 31 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



В этом году судебные приставы временно ограничили выезд за пределы РФ более 70 тыс. уральских должников. Общая сумма их долга составила порядка 60 млрд руб.



В том числе в отношении должников по алиментным обязательствам вынесено более 12 тыс. постановлений на общую сумму 2 млрд руб.



В отношении должников по ТЭК вынесено около 1,5 тыс. постановлений на общую сумму более 60 млн руб.



По уголовным штрафам вынесено около 7 тыс. постановлений на общую сумму более 900 млн руб.



По налогам было вынесено 752 постановления на общую сумму более 200 млн руб. В отношении должников по ЖКХ вынесено более 5 тыс. постановлений на общую суму около 500 млн руб.



За полных 11 месяцев этого года 2 тыс. 256 жителей Свердловской области, лишенных права выезда за пределы РФ, погасили свою задолженность по банковским кредитам, алиментам, за услуги ЖКХ и транспортному налогу на общую сумму более 371 млн руб. В том числе долг был оплачен 13 должниками по алиментным обязательствам на сумму 549 тыс. руб. Теперь они могут свободно путешествовать и отдыхать без ограничений.

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