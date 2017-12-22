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Власти Екатеринбурга утвердили концепцию подготовки к празднованию 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Власти Екатеринбурга утвердили концепцию подготовки к празднованию 300-летия со дня основания уральской столицы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном городском портале.



Документ содержит общие положения, касающиеся информподдержки праздничных мероприятий и привлечения организаторов, разработки юбилейной символики и выпуска сувенирной продукции, обеспечения доступности и безопасности площадок.



Также концепция предполагает «совершенствование внешнего облика Екатеринбурга». В том числе речь идет о благоустройстве и реконструкции социально-культурных территорий, капремонте социально значимых объектов и восстановлении историко-архитектурных и культурных памятников. Впрочем, конкретный перечень объектов в документе не приводится. Кроме того, разработчики концепции планируют создание новых культурных объектов на территории города.



В рамках работы над имиджем уральской столицы власти намерены также подготовить и направить в ЮНЕСКО предложения о внесении памятников конструктивизма, расположенных на территории Екатеринбурга, в список объектов всемирного наследия.



Как указано в концепции, основной территорией для проведения праздничных мероприятий, станет пространство в границах улиц Московской — Большакова — Восточной — Челюскинцев, включая реку Исеть и Городской пруд.



Источниками финансирования празднования станут федеральный, областной и муниципальный бюджеты, а также внебюджетные средства, в том числе привлекаемые в рамках муниципально-частного партнерства.

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