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Официальный курс долл. США снизился на 24 коп., евро — на 39 коп.
22 декабрь 2017 (14:37)
УрБК, Москва, 22.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 24 коп., до 58,32 руб., евро — на 39 коп., до 69,13 руб.
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