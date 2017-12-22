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Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о маркировке товаров средствами идентификации

УрБК, Москва, 22.12.2017. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, наделяющий кабинет министров полномочиями по определению товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщает ТАСС.



Как указано в пояснительной записке к документу, реализация закона будет способствовать противодействию незаконному обороту контрафактных, фальсифицированных и некачественных товаров.



Согласно нормативному акту, правительству дается право определять перечень товаров, которые будет необходимо маркировать контрольными средствами идентификации. Одновременно кабинет министров будет утверждать правила обязательной маркировки этих товаров и ее порядок, а также перечень групп хозяйствующих субъектов в этой сфере.



Кроме того, правительство получает право устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности — «код товара», определяемый кабмином и позволяющий идентифицировать товар или код товарной номенклатуры.



В соответствии с поправками, принятыми ко второму чтению документа, правительство может обязать хозяйствующие субъекты или их отдельные группы проводить маркировку определенных товаров в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты общественной морали и правопорядка, охраны окружающей среды, культурных ценностей, выполнения международных обязательств РФ или обеспечения обороны и безопасности государства.



Продажа, обмен или иное введение в оборот товара, в результате которых нарушаются требования об обязательной маркировке средствами идентификации, на территории РФ не допускается, если иное не предусмотрено законодательством. Хозяйствующие субъекты, не маркирующие товары средствами идентификации, если идентификация таких товаров обязательна, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.



В августе 2016 года на территории России и ЕАЭС вступил в силу запрет на продажу не маркированных специальным знаком меховых изделий. Планируются другие «пилотные» проекты — по маркировке лекарств, детских товаров и табака.



Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2019 года.

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