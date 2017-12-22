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Более 100 российских страховщиков могут уйти с рынка при повышении требований к уставному капиталу

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в Банк России письмо с предупреждением о большом сокращении числа страховых компаний, если порог минимального размера уставного капитала вырастет со 120 млн до 300 млн руб. Об этом сообщают «Ведомости».



Требования к минимальному капиталу страховщиков повысятся, если будет принят соответствующий закон (пока только в первом чтении в марте 2016 года): для страховщиков жизни — с 240 млн до 450 млн руб., для перестраховщиков — с 480 млн до 600 млн.



Минимальные 300 млн руб. на середину этого года не набирали 132 страховщика, или 56%, пишет ВСС: компании с годовыми сборами до 1 млрд руб. в новых условиях просто не смогут продолжить работу.



По мнению авторов письма, около 100 компаний не занимаются страхованием жизни и обязательными видами страхования — для них можно было бы предусмотреть отдельные требования к капиталу. У этих компаний большой запас средств для исполнения своих обязательств, его хватит на ближайшие 10 лет, а это означает «абсолютную достаточность существующих требований к минимальному размеру уставного капитала».



Как сообщил представитель регулятора, ЦБ принял письмо ВСС к вниманию, однако говорить о сроках принятия законопроекта и о возможных изменениях в нем пока рано: документ дорабатывается ко второму чтению. Законопроект будет рассмотрен в весеннюю сессию, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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