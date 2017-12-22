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Прокурор Екатеринбурга проинспектировала стройплощадки проблемных жилых комплексов
22 декабрь 2017 (13:09)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова 21 декабря проинспектировала строительные площадки жилых комплексов «Первый Николаевский» и «На Постовского», возведение которых осуществляется с отступлением от запланированных сроков строительства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В инспекции приняли участие заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Василий Сизиков, а также представитель уполномоченного по правам человека в регионе Евгений Батухтин.
В ходе осмотра площадок прокурор Екатеринбурга потребовала от руководителей компаний-застройщиков неукоснительно соблюдать сформированные планы-графики.
Планируемый срок завершения строительства ЖК «Первый Николаевский» — декабрь 2018 года, ЖК «На Постовского» — до конца 2017 года.
Строительство указанных объектов находится на контроле прокуратуры Екатеринбурга.
В инспекции приняли участие заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Василий Сизиков, а также представитель уполномоченного по правам человека в регионе Евгений Батухтин.
В ходе осмотра площадок прокурор Екатеринбурга потребовала от руководителей компаний-застройщиков неукоснительно соблюдать сформированные планы-графики.
Планируемый срок завершения строительства ЖК «Первый Николаевский» — декабрь 2018 года, ЖК «На Постовского» — до конца 2017 года.
Строительство указанных объектов находится на контроле прокуратуры Екатеринбурга.
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