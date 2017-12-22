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Екатеринбург остался без абхазских мандаринов

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. В Свердловскую область временно ограничены поставки мандаринов из Абхазии из-за появления вредителя — мраморного клопа. Об этом УрБК рассказала пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Сайфулина.



«Из Абхазии не привозят в Свердловскую область. Из-за того, что нашли этого клопа, пока поставки прекратились, потому что это карантинный объект, к ввозу он запрещен. Там просто нет из-за вредителя вообще таких объемов для экспорта, достаточного количества. Плюс карантинный объект, который запрещен к ввозу», — пояснила Наталья Сайфулина.



По ее словам, в основном сейчас в регион идут поставки мандаринов из Китая и Турции.



Президент «Союз Ритейл» Александр Оглоблин отмечает, что ограничение поставок не повлияет существенно на рынок. По его словам, в последние годы мандарины из Абхазии и так не могли конкурировать по цене с китайскими, а потому спрос на них был низкий.

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