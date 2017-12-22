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В Свердловской области продавцов опасной стеклоомывающей жидкости оштрафовали на 391 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. С начала 2017 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 122 объекта розничной торговли, осуществляющей продажу стеклоомывающих жидкостей. В семи объектах выявлена реализация товара, не соответствующего требованиям нормативных документов, сообщает пресс-служба ведомства.



С начала 2017 года отобрано 45 проб стеклоомывающей продукции, из них девять проб не соответствовали требованиям по показателю «метанол», который был превышен более чем в 10 раз. Среди изготовителей опасной продукции ООО «Байкал Аква» (Екатеринбург), ООО «Альмэкс» (Москва), ООО «ИнтерТорг» (Москва), ООО «ТД Вымпелторг» (Москва) и ООО «Регион-С» (Нижегородская область, Дзержинск).



В отношении продавцов продукции, не соответствующей требованиям безопасности, в настоящее время вынесено шесть постановлений о назначении наказания на общую сумму 391 тыс. руб., судами конфисковано 219,8 л стеклоомывающей жидкости.



Кроме того, в отношении производителей данной продукции в настоящее время вынесено два постановления о назначении наказания на общую сумму штрафа 450 тыс. руб. и одно постановление о прекращении действия свидетельства о государственной регистрации. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга Управлением подан иск в отношении ООО «Байкал Аква» о ликвидации юридического лица. Иск удовлетворен.

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