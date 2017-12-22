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Гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге передали областному рынку «На Громова»
22 декабрь 2017 (10:34)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области завершило оформление по передаче гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге в ведение ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо» («Областной рынок на Громова»). Об этом сообщается на сайте МУГИСО.
Предполагается, что ГУП будет выступать в роли управляющей компании и поддерживать порядок на территории гостиницы и в самом здании.
«Передача указанного объекта в хозяйственное ведение предприятию позволит создать условия для дальнейшего эффективного управления, эксплуатации и сохранности данного объекта, а также обеспечит надлежащее осуществление уставной деятельности предприятия», — говорится в сообщении.
Памятник архитектуры будет находиться в ведении ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо» до того времени, пока не будет найден частный инвестор.
Предполагается, что ГУП будет выступать в роли управляющей компании и поддерживать порядок на территории гостиницы и в самом здании.
«Передача указанного объекта в хозяйственное ведение предприятию позволит создать условия для дальнейшего эффективного управления, эксплуатации и сохранности данного объекта, а также обеспечит надлежащее осуществление уставной деятельности предприятия», — говорится в сообщении.
Памятник архитектуры будет находиться в ведении ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо» до того времени, пока не будет найден частный инвестор.
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