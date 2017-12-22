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Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением реки в Ивделе предприятием УГМК

22 декабрь 2017 (10:11)

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев дал поручение прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову организовать проверку в связи с появившейся информацией о загрязнении реки в Ивделе. Об этом говорится на сайте ведомства.

Соответствующие надзорные мероприятия организованы и проводятся аппаратом облпрокуратуры с привлечением контрольно-надзорных органов, в том числе Департамента Росприроднадзора по УрФО, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и регионального Управления Роспотребнадзора.

«Установлено, что предприятием ОАО «Святогор», входящим в ООО «УГМК-Холдинг», в сентябре 2017 года в нарушение требований природоохранного законодательства допущен сброс на водосборную площадь ручья Безымянный, рек Черная и Тальтия неочищенных сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, многократно превышающие их предельно допустимые концентрации», — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что в период с июня по сентябрь текущего года сброс сточных вод предприятием осуществлялся с превышением нормативов, установленных разрешительной документацией. В результате допущено попадание в вышеназванные водные объекты, а также в реку Ивдель загрязняющих веществ (в том числе меди, кадмия, сульфатов). Это повлекло существенное ухудшение качества воды и нарушение прав жителей ряда населенных пунктов на благоприятную окружающую среду и качественное питьевое водоснабжение.

В связи с этим директору ОАО «Святогор» внесено представление, в котором потребовано незамедлительно устранить допущенные нарушения закона, способствующие им причины и условия, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Предприятие УГМК за нарушение экологического законодательства было оштрафовано на 40 тыс. руб.

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