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«Меховой сэконд хэнд» в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения прав потребителей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал 22 тыс. руб. с комиссионного магазина ООО «Меховой сэконд хэнд», сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Сумма была взыскана по иску одной из клиенток комиссионного магазина. В 2017 году она сдала туда на реализацию женское пальто из меха норки с установленной ценой 20 тыс. руб. Жительница Екатеринбурга регулярно обращалась в магазин узнать, продан ли товар и не нужно ли прийти в магазин для переоформления договора, чтобы избежать уценки товара. Все согласования по продаже пальто по инициативе магазина велись только по телефону.



В марте женщина обратилась в магазин с просьбой вернуть непроданный товар. Ей ответили, что он уже реализован, но в выплате денежных средств потребителю отказали. В ответе на предъявленную потребителем претензию ООО «Меховой сэконд хэнд» сообщило, что при реализации меховое пальто было дважды уценено и в конечном итоге продано на утилизацию по цене 1 тыс. 840 руб. с рассрочкой платежа до 6 августа 2017 года.



При этом потребитель осталась должна магазину 1 тыс. 400 руб. за неоговоренную с ней услугу по улучшению внешнего вида товара и 4 тыс. 860 руб. за его хранение.



Первоначально дело о восстановлении нарушенных прав пострадавшего потребителя рассматривал мировой судья. Иск был удовлетворен частично. После этого была направлен апелляционная жалоба в Кировский районный суд Екатеринбурга, который изменил решение мирового суда и взыскал с ООО «Меховой сэконд хэнд» в пользу потребителя сумму по договору комиссии, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение заявления потребителя в добровольном порядке.

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