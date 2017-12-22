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Главы южноуральских муниципалитетов посетили «Карабашмедь»

УрБК, Челябинск, 22.12.2017. Карабашский городской округ (Челябинская область), в котором работает предприятие «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания»), посетили более 20 руководителей городов и муниципальных районов, входящих в состав ассоциации «Горный Урал». Гости ознакомились с новыми социальными объектами — посетили построенный РМК спорткомплекс «Металлург», пообщались с ветеранами, занимающимися в спортивной секции «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Спортивный комплекс «Металлург» выглядит очень достойно. Особенно солидно обустроен тренажерный зал. До какого-то времени Карабаш считали достаточно депрессивной территорией. Сейчас можно с уверенностью сказать, что на депрессивных территориях таких спортивных залов не бывает!», — отметил председатель собрания депутатов Ашинского муниципального района Вячеслав Мартынов.



Также участники ассоциации «Горный Урал» посетили цеха завода «Карабашмедь». Руководителям горнозаводских муниципалитетов рассказали о модернизации металлургического цеха, о работе кислородных станций, о системе газоочистки и сернокислотном производстве. Отдельное внимание было уделено реализации комплекса природоохранных мероприятий. Об их эффективности гости могли судить по чистоте снега на заводской территории.



«Как коренная жительница Карабаша я могу сравнить экологическую ситуацию в прошлые годы с современной. В прежние времена снег в Карабаше напоминал слоеный пирог — черные слои чередовались с серыми. Сегодня и на заводе, и рядом с ним весь снег белый и однородный», — поделилась впечатлениями заместитель главы Карабашского городского округа по экономике и финансам Ирина Тарасова.



ЗАО «Карабашмедь» вошло в состав РМК в 2004 году. К настоящему времени компания направила более 18 млрд руб. на модернизацию и повышение экологической безопасности одного из старейших металлургических предприятий России. В результате объем выбросов удалось сократить более чем в 20 раз по сравнению с уровнем 2000 года.



В течение 2017 и 2018 годов ЗАО «Карабашмедь» реализует ряд проектов общей стоимостью более 2,3 млрд руб., направленных на повышение мощности предприятия и снижение нагрузки производства на окружающую среду. В частности, на заводе уже установлена новая механизированная линия розлива черновой меди, начат монтаж трех новых конвертеров с газоплотными напыльниками, а также идет модернизация системы газоочистки.



Кроме того, за 10 месяцев текущего года РМК направила порядка 313 млн руб. на социальную сферу Карабаша. В частности, в городе построен новый современный спортивный комплекс «Металлург», проведен ремонт в санатории-профилактории «Синегорье», отремонтирован ряд социально значимых объектов.

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