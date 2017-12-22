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В Екатеринбурге начал работу офис заявочного комитета ЭКСПО-2025
22 декабрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт началу работы офиса заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
«Для Свердловской области проведение выставки в Екатеринбурге станет катализатором экономических и социальных процессов. Мы не просто приблизим будущее, мы создадим его. Все лучшее, что есть в мире, мы применим при строительстве уникального ЭКСПО-парка. Современная инфраструктура и логистика, умные технологии и новое качество жизни — все это станет главным наследием выставки и будет служить людям», — убежден глава региона.
Офис представительства АНО «Заявочный комитет ЭКСПО 2025» в Екатеринбурге расположился на седьмом этаже Ельцин Центра. Основной задачей его сотрудников станет подготовка к визиту инспекционной комиссии Международного Бюро Выставок, который состоится весной 2018 года. Также в их обязанности будет входить работа по продвижению российской заявки на региональном уровне, выстраивание отношений с общественниками, предпринимателями, органами власти региона.
«Для Свердловской области проведение выставки в Екатеринбурге станет катализатором экономических и социальных процессов. Мы не просто приблизим будущее, мы создадим его. Все лучшее, что есть в мире, мы применим при строительстве уникального ЭКСПО-парка. Современная инфраструктура и логистика, умные технологии и новое качество жизни — все это станет главным наследием выставки и будет служить людям», — убежден глава региона.
Офис представительства АНО «Заявочный комитет ЭКСПО 2025» в Екатеринбурге расположился на седьмом этаже Ельцин Центра. Основной задачей его сотрудников станет подготовка к визиту инспекционной комиссии Международного Бюро Выставок, который состоится весной 2018 года. Также в их обязанности будет входить работа по продвижению российской заявки на региональном уровне, выстраивание отношений с общественниками, предпринимателями, органами власти региона.
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