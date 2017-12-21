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«Уральские авиалинии» провели благотворительный показ анимационного фильма «Фердинанд»

В Москве и Екатеринбурге 20 декабря прошли благотворительные показы анимационного фильма «Фердинанд». Акция организована авиакомпанией «Уральские авиалинии» совместно со студиями «Двадцатый Век Фокс» и Blue Sky, сообщает пресс-служба перевозчика.



Предпремьерные показы состоялись в московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» и в екатеринбургском «Доме Кино».



«Почти 400 детей получили радость от просмотра «Фердинанда» на день раньше, чем стартует официальный прокат фильма. Этот красочный анимационный фильм выходит на российские экраны 21 декабря в преддверии Нового года и прекрасно подходит для семейного просмотра. Фердинанд — необыкновенная история о миролюбивом быке из Испании, который предпочитает любоваться цветами и валяться на лужайке, но волею случая был выбран для участия в бое быков», — рассказали в пресс-службе.



Авиакомпания «Уральские авиалинии» выразила благодарность студии «Двадцатый Век Фокс» и Blue Sky, а также кинотеатрам «Дом Кино» и «Формула кино на Кутузовском» за организацию предпремьерных показов и возможность сделать жизнь подопечных благотворительных фондов лучше.

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