Дайджест
В ходе конфликта в Питтсбурге ранили гражданина России
21 декабрь 2017 (18:03)
В американском штате Пенсильвания в городе Питтсбурге во время перестрелки был случайно тяжело ранен россиянин, который проезжал рядом. Об этом сообщается в генконсульстве России в Нью-Йорке.
«19 декабря в результате перестрелки в Питтсбурге (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России», — сообщили в генконсульстве.
Генконсульство находится на связи с родственниками пострадавшего и с правоохранительными органами.
«19 декабря в результате перестрелки в Питтсбурге (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России», — сообщили в генконсульстве.
Генконсульство находится на связи с родственниками пострадавшего и с правоохранительными органами.
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