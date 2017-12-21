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В ходе конфликта в Питтсбурге ранили гражданина России

21 декабрь 2017 (18:03)

В американском штате Пенсильвания в городе Питтсбурге во время перестрелки был случайно тяжело ранен россиянин, который проезжал рядом. Об этом сообщается в генконсульстве России в Нью-Йорке.

«19 декабря в результате перестрелки в Питтсбурге (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России», — сообщили в генконсульстве.

Генконсульство находится на связи с родственниками пострадавшего и с правоохранительными органами.

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