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Россиянин подписал контракт с командой «Формулы-1»

Команда Williams , выступающая в «Формуле-1», подписала контракт с российским гонщиком Сергеем Сироткиным. Об этом сообщает F1News.



По информации издания, контракт с россиянином рассчитан на один сезон, стоимость соглашения оценивается в 15 млн долл. США. Официально состав команды будет подтвержден после новогодних праздников.



19 декабря менеджер гонщика Роберта Кубицы немец Нико Росберг предложилWilliams 7 млн долл.за предоставление поляку места на первых семи этапах чемпионата «Формулы-1». Сообщалось, что Кубица может получить контракт до конца сезона, или британская команда заменит его на своего фаворита Сироткина, с которым Williams осталось согласовать незначительные детали договора.

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